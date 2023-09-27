新北一名劉姓粗工今年1月中旬，在女兒房間衣櫃內發現一名「裸男」，劉男當場賞了男子一巴掌，事後才知道那是女兒的男朋友阿強（化名），且對方未滿18歲。不過法官認為劉男當時並不知悉阿強年齡，因此依犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，劉男的女兒與阿強（化名）為男女朋友關係。阿強因與家人吵架而前往劉女房間，今年1月15日晚間10時許，劉男發現阿強赤裸上半身藏匿在女兒房間衣櫃內，徒手攻擊阿強臉部，致其受有口腔1公分撕裂傷、雙臉頰鼻挫傷等傷害。

法官認為阿強雖未滿18歲，但無其他證據足以認定劉男已知悉對方未滿18歲，是難認其涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人故意對少年犯傷害罪。

法官審酌劉男因見阿強赤裸上半身藏匿於其女兒之房間衣櫃內，即出手毆打對方；考量劉男犯後坦承犯行，尚有悔意，但迄未與阿強達成和解或賠償損害，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、阿強所受傷勢程度等一切情狀，法官依犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。