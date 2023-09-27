美國空軍委託諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）研製「防區內攻擊武器」（SIAW）

國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）已接獲美國空軍7.05億美元（約227億台幣）合約，將開發並測試名為「防區內攻擊武器」（Stand-in Attack Weapon，SiAW）的高速空對地武器，以供F-35隱形戰機用它來摧毀敵方目標。

綜合外電27日報導，諾格周一（25日）說，未來36個月的第二階段作業將在加州北嶺（Northridge），還有西維吉尼亞州（West Virginia）的阿勒格尼彈道實驗室（Allegany Ballistics Laboratory）進行。

諾格說，相關作業包括進一步開發武器、整合平台，並完成試飛，好迅速打造原型驗證。而美國空軍希望，這武器2026年以前能發揮初期戰力。原本在第一階段中，除了諾格外，還有洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和L3哈里斯科技（L3Harris Technologies）分別於2022年5月接獲200萬美元（約6,446萬台幣）合約。

We’ve been selected by the @usairforce to complete development and deliver the Stand-in Attack Weapon (SiAW), the advanced, high-speed, air-to-ground weapon that will provide precision strike capability for a new generation of air power. https://t.co/fszu7TIOfE pic.twitter.com/az44V4oQT9 — Northrop Grumman (@NGCNews) September 25, 2023

美國空軍希望，它能打擊敵方迅速移動的地面防空目標，如整體防空系統、彈道飛彈發射器、攻陸和反艦巡弋飛彈發射器、全球定位系統（GPS）干擾器和反衛星系統等。

由於「防區內攻擊武器」射程比距外武器短，因此F-35很可能要穿透敵方領空後，再接近目標發射這武器。近年來美國空軍因面對中國等先進敵手，置身充滿競爭及挑戰的環境中，而不斷尋求升級戰機和武器。