基隆市政府26日公布113年度的總預算，但因為沒有編列青年電動機車的科目，遭外界質疑。基隆市長謝國樑27日受訪時表示，他是從預算執行的角度考量，依目前1.2萬輛電動機車的交車速度，恐將延續到明年下半年，因此他沒有額外編列進總預算。

謝國樑表示，因為市議會已經在今年的追加預算中，通過了1.2萬部電動機車的預算，市府將自年底起陸續交車。若市府在明年度的總預算中新編相關預算又執行不力，市府恐遭審計部糾正。謝國樑說，市府目前最重要的工作是將這1.2萬輛電動機車的預算執行完畢，若明年有需要，將在年中的追加預算中編列。

謝國樑認為，以目前一個月約交1000部電動機車的速度來說，這1.2萬部恐怕要13到14個月才能消化完畢，他從預算執行的層面來看，認為暫不編列進明年度的預算會比較適合。

另外，基隆市多位市議員也對市府編列5000萬元水陸兩用觀光巴士的預算表示不滿。對此，謝國樑指出，水陸兩用觀光巴士在波士頓、新加坡、橫濱、東京台場等地都很適合，基隆是否是很完美適用的環境，需要努力嘗試看看。基隆市政府參考了過去高雄的經驗，認為市府好好推動會是很重要的因素。市府將努力推動，讓水陸兩用觀光巴士促進基隆的海洋觀光發展。

至於民進黨籍的市議員鄭文婷質疑，水陸兩用觀巴是高雄不玩的政策，謝國樑表示，高雄市當年一開始推動水陸兩用觀巴時，做得很成功。基市府經過研究認為，關鍵的轉捩點在於高雄市後來將水陸兩用觀巴交由民間的客運業者經營，且市府也沒有多加關注，他認為這不是正確的方法，基隆市府將學習高雄市府推動的經驗，再加以精進，尤其是在未來的採購及業務執行，更重要的是維修及保養相關的經費與配套。