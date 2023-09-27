美國聯邦貿易委員會（FTC）今天對亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）提告，指控這家線上零售巨擘藉由綁定賣家和抑制競爭等的方式，非法進行壟斷。

根據法新社和路透社報導，這宗備受關注的訴訟，再度考驗拜登政府在約束科技業巨頭市場地位的作為。

FTC先前已對Alphabet旗下谷歌（Google）和Meta Platforms的臉書（Facebook）提起訴訟，如今更花4年時間調查後對亞馬遜提出告訴。

FTC是在亞馬遜總部所在的華盛頓州西雅圖（Seattle）聯邦法院提告。他們要求法院發出永久禁令，命令亞馬遜停止其非法行為。

FTC主席麗娜汗（Lina Khan）指出：「我們的控訴說明，亞馬遜如何以一系列懲罰性和脅迫性策略來非法維持其壟斷地位。」

美國有17州加入這起訴訟，FTC表示亞馬遜在兩方面觸犯反托拉斯法，且兩方面均涉及透過其平台將外部賣家與買家聯繫起來的亞馬遜「市集」（marketplace）。

首先，此案控稱亞馬遜以調低賣家產品網路排序的方式，懲罰使用其平台卻在他處提供低於亞馬遜價格商品的賣家。

其次，FTC也控稱亞馬遜強制賣家簽約使用其「昂貴的」物流服務，商品才能出現在亞馬遜Prime。亞馬遜Prime為付費會員制，會員可享有包括加快配送、視訊串流媒體等服務。

FTC競爭局（Bureau of Competition）副局長紐曼（John Newman）指出：「亞馬遜是一個壟斷者，利用自身的力量對美國購物者抬高價格，並向數十萬網路賣家收取高額費用。」

亞馬遜則是堅決否認這項訴狀的前提。

亞馬遜全球公共政策資深副總札波斯基（David Zapolsky）表示：「今天的訴訟明白顯示，FTC的重點已完全偏離保護消費者和競爭的使命。」

「FTC今天提出的訴訟，在事實和法律上都是錯誤的，我們將在法院上見。」

採取行動對付科技巨頭是美國民主、共和兩黨少數共識之一，而FTC主席特別關切亞馬遜愈來愈強大的市場主導地位。