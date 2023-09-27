（15：38更新）午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨及大雨特報，嘉義市有局部豪雨或大雨，台中、嘉義縣至屏東地區及南投山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今天晚上；氣象署另針對嘉義縣及嘉義市發布大雷雨即時訊息。

今天台灣附近是東北風環境，迎風面水氣較多，氣象署午後發布豪、大雨特報，嘉義市有局部豪雨或大雨；台中市、南投縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島有大雨發生機率。

氣象署另針對嘉義縣及嘉義市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

明天至周六（28日至30日）台灣附近水氣增加，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周日（10月1日）東北季風增強，北部、東北部氣溫稍降；雨區擴大，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。