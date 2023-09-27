中華開發文教基金會推動「薪傳100 × 課輔100」計畫，每年獎助100位優秀的清寒大學生擔任課輔志工，在全台各地陪伴經濟弱勢國中、小學童，發揮大手牽小手正面力量。透過這項善的循環，17年來，已經幫助超過1700位弱勢學童。基金會日前舉辦課輔說明會，今年甫獲獎助的100位大學生齊聚線上，共同承諾將以愛心、耐心與包容，完成100小時的課輔任務，為弱勢學童成就美好未來。

「薪傳100 × 課輔100」計畫是由中華開發文教基金會董事長辜仲瑩大力支持而設立的獎學金，這項計畫獎助大學生投注自己的心力、時間，陪伴弱勢學童成長，志工們因為與接受輔導的學童有相似背景，理解弱勢學童的需求，更能提供適時協助，形成善的循環。這項獎學金推行17年來，總計已投入超過新台幣8千4百多萬元，有1700人次大學生參與課輔志工計畫，幫助超過1700位弱勢學童及其家庭。

就讀中正大學研究所的羅同學因為課輔優異表現，連續五年獲得薪傳獎學金。羅同學有次遇到一位曾經接受課輔的學童，小妹妹迫不及待告訴她：「姐姐，以前妳叮嚀我要專心上課，下課後要乖乖寫作業，我現在都有做到了!」短短的一句話，讓羅同學有滿滿的感動與成就感。羅同學說，透過與孩子的相處，讓自己同理他人、學習換位思考，發現原來課輔不只是課輔，更是生命之間的正向影響。今年首次獲得薪傳獎學金的台北大學戴同學，則是非常期待擔任課輔志工：「回想成長過程中，因為他人的幫助和鼓勵，讓自己擁有面對未來的勇氣，現在自己有能力了，也想成為給予他人力量的人。」

中華開發文教基金會董事長辜仲瑩長期秉持「教育是最好的投資」理念，17年來，透過「薪傳100 × 課輔100」計畫，薪傳志工不僅幫助弱勢學童提升學習信心，讓他們看見生命中更多的選擇與可能，薪傳志工也獲得回饋社會的機會。基金會將持續關注弱勢教育，協助學童掌握課業方向，讓他們在愛的支持與陪伴下，快樂學習成長。歡迎有志從事課輔服務的大學生一起加入薪傳計畫的行列，擴大善的循環，攜手傳遞愛與溫暖。