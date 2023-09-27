警方派遣150名警力到場戒備，並依法舉牌盤查可疑人士。（任義宇攝）

告別式現場盤查到一名詐欺通緝犯，當場遭警方逮捕。（警方提供／任義宇高雄傳真）

14日傍晚高雄角頭「高金」，於大同醫院內廁所自戕，經2天搶救仍宣告不治，高金告別式今天中午在高雄市立殯儀館舉行，告別式現場約有300名道上人士前往，民進黨黨部主委許智善也到場致意，警方不敢大意共派遣150名警力戒備，現場查獲一名詐欺通緝犯。

綽號「高金」的高雄地方角頭高金禾，14日於大同醫院內廁所自戕，高金持續昏迷，15日由家屬決定拔管，16日離世，今天中午12時許在高雄市立殯儀館舉行告別式。

因組織犯罪條例修法後，幫派不得於公共場所聚集3人以上，或明示、暗示其為犯罪組織成員，而「高金」告別式為修法後高雄市首場角頭告別式，警方不敢大意，聯合三民二分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、少年警察隊等共150名警力到場戒備。

三民二分局長許健基說明，為防止黑道藉機串聯，於告別式所在永思堂周遭共8處出入口，部屬優勢警力，針對疑似黑衣人、幫派分子進行盤查建檔，作為未來打擊黑幫參考依據，現場查獲一名詐欺通緝犯，為30歲吳姓男子，當場上銬逮捕並解送歸案。

高金2009年時便因為涉入餐廳糾紛槍擊案遭判15年，他的太太當時也因為幫忙轉交、保管槍枝遭判5年，出獄後漸成高雄知名角頭。

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