藝人曾智希去年與演員陳志強登記結婚，夫妻倆不時在社群曬恩愛，讓所有人都得戴起墨鏡以防被閃瞎，不過陳志強近來在節目中透露，曾智希曾坦承兩人交往前，張立東曾約她吃過飯，讓張立東當場嚇壞，急忙將事情始末交代清楚。

陳志強主持節目《阿姐萬歲》，與來賓討論是否屬於「顏控一族」，只見張立東舉起畫有叉叉的牌子，否認自己是外貌協會，立刻遭陳志強當場打臉，先是爆料張立東追求的對象，不論是否成功，幾乎都是正妹，接著揭發內幕：「後來智希跟我交往，她跟我說張立東其實有約我吃過飯」，嚇得張立東直冒冷汗連忙解釋原因。

張立東竟然追過曾智希 蔡允潔又在旁邊意淫陳志強！沈世朋一直惡搞老婆 搞得李新差點離婚。（影片／阿姐萬歲Youtube）

張立東強調「李懿就是好心」，只要發現周遭友人處於單身狀態，就會像藍牙配對一樣，舉辦聯誼幫朋友尋覓對象，當時便當起主揪舉辦為期2天1夜的宜蘭行，不過卻遇上颱風來襲，導致行程取消，讓張立東搞笑表示：「智希要感謝那個颱風」，結果反遭主持人苗可麗吐槽：「幹嘛要感謝，去也沒事好不好」，讓他馬上為自己找台階下：「那這一段就不用講了」。