民進黨主席賴清德今午出席民進黨37週年黨慶創黨先進聯誼餐會致詞時表示，1996年台海危機時至今，中國大陸併吞台灣的企圖仍未改變。他在歷史關鍵時刻擔任黨主席並參選總統，會向台灣社會展現民進黨守護台灣，促進民主、和平的決心一點都沒改變。

賴清德說，他要延續黨內前輩留下的成績，大家的貢獻不只是創立民進黨，未來他代表民進黨選總統，希望結合台灣社會的力量，並運用創黨精神與價值，清廉、勤政、愛鄉土，愛、和平、非暴力，得到台灣社會進一步支持，成功守護台灣。

這場餐會邀請創黨老黨員出席，有如「千歲宴」，許多人都拄著拐杖前來；立法院長游錫堃、民進黨前主席姚嘉文、行政院前院長張俊雄伉儷等人與會。

現場也出現小插曲，已退黨的創黨黨員前立委魏耀乾現場拉白布條抗議，寫著「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，痛批民進黨在新潮流狹持下，政商勾結貪污腐敗，背離台灣朝野人民的企盼，新潮流猶如台灣島上的哥吉拉。

賴清德致詞先感謝老黨員為土地、國家跟黨的種種付出；他說，從游錫堃的說明可以清楚看到、印證歷史，民主、自由從來不是當權者賜給人民，而是經由一棒接一棒，不怕被抓、被關、犧牲生命，向當權者抗議、向威權表達異議所爭而來的。

他說，對於有機會參與歷史洪流、付出貢獻感到光榮驕傲，也感謝台灣人民勇敢地站在一起。

賴清德說，民進黨創立後團結各方力量、加強社會連結，突破黨禁、報禁、廢除刑法100條、終止世上最久的戒嚴，他在1996年台海危機時棄醫從政，但30年來兩岸情勢沒有因為時間變遷改善，中國大陸併吞台灣的企圖仍未改變。

賴清德說，他很榮幸在歷史關鍵時刻擔任黨主席，對此他感到光榮，也感到責任重大，他要跟黨內同志一起向台灣社會展現民進黨守護台灣，促進民主、和平的決心一點都沒改變，也會結合不同黨派的力量，為台灣負起歷史性責任。

他強調，如果民主自由沒有延續，可能會走回頭路，這對台灣影響非常重大，必須在民主道路上繼續壯大台灣。