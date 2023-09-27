美國大型零售商達吉特（Target）今天宣布，竊盜猖獗導致財務嚴重損失、人員安全堪憂，將關閉9間店面。除紐約、西雅圖等城市外，舊金山灣區有3間店面受波及，占全美1/3。

達吉特（Target）公司聲明表示，基於竊盜和有組織的零售業犯罪正威脅員工和顧客安全、並導致公司經營不穩，最終做出關店決定。

達吉特強調，唯有工作和購物環境安全，企業才能成功。

這波關店名單中，包括東岸的紐約、西岸的西雅圖和波特蘭等大城市共6間店面，此外，僅灣區就有3間店，全美共計9間店被迫熄燈。

公司宣布，最後營業時間為10月20日。

紐時報導，近幾個月，達吉特已不斷對外發出警訊，表示有組織的零售業犯罪導致大量商品被竊，並在黑市販售。

達吉特執行長柯內爾（Brian Cornell）於8月財報會議中說明，今年的前5個月，涉及暴力或暴力威脅的竊盜案「增加了120%」，令人難以接受。

不僅塔吉特，梅西百貨（Macy’s）和狄克運動用品（Dick's Sporting Goods）也都向華爾街釋出警訊，表示竊盜案正造成公司虧損。

全美零售聯合會（National Retail Federation）今天發布調查報告，指出2022年因竊盜、毀損等問題未付款就從店內消失的商品價值，較2021年增加，今年，多達2/3的受訪者指出，目睹犯罪者的暴力攻擊行為。

5月時，達吉特財務長菲德爾克（Michael Fiddelke）曾表示，此情況若未改善，公司將損失5億美元（約新台幣161億元）利潤。

此次關店名單，舊金山灣區占整體1/3，再次引發當地媒體關注。4月時，全食超市公司（Whole Foods Market）也以治安惡化為由，宣布關閉市中心分店。

加州州長紐松（Gavin Newsom）12日才宣布投入加州史上最大單筆撥款，打擊有組織的零售業犯罪，向全州55個市和郡提供高達2億6700萬美元，來增加警力和逮捕嫌犯。舊金山獲得1700萬美元補助。