成都世大運奪得銀牌的跆拳道好手邱義睿，今天在男子68公斤級雖然拿下首輪勝利，可惜下午的比賽0比2不敵烏茲別克選手，止步八強無緣奪牌。
邱義睿面對比他還要高大的烏茲別克選手拉希托夫，整場比賽都無法突破對方防線，第一回合被踢中5次中端還有1次頭部，0比13落敗。
第二回合邱義睿雖有起色，一度逼成4比6，無奈又連續被踢中3次頭部，最終4比17飲恨敗陣，杭州亞運之行在此結束。
成都世大運奪得銀牌的跆拳道好手邱義睿，今天在男子68公斤級雖然拿下首輪勝利，可惜下午的比賽0比2不敵烏茲別克選手，止步八強無緣奪牌。
邱義睿面對比他還要高大的烏茲別克選手拉希托夫，整場比賽都無法突破對方防線，第一回合被踢中5次中端還有1次頭部，0比13落敗。
第二回合邱義睿雖有起色，一度逼成4比6，無奈又連續被踢中3次頭部，最終4比17飲恨敗陣，杭州亞運之行在此結束。
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