韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，自明（28）日起連續三天將登上擁有「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀進行五場表演，雖Lisa確定不會與其他表演者一樣上空演出，仍令許多粉絲不能接受；而近日有韓國網友分享瘋馬秀女郎的挑選標準，引發討論。

一名韓國網友分享，瘋馬秀其實對於表演者的標準相當嚴格，需符合創立者阿蘭貝爾納丁（Alain Bernardin）最初設定的嚴格身材基準，包括學習古典芭蕾、身高介於168公分至172公分、胸部乳頭之間的距離不得超過21公分、肚臍到恥骨的距離限制為13公分。

韓網友曝光瘋馬女郎挑選標準。（圖/翻攝自微博）

貼文曝光後，讓許多人相當驚訝「現在是2023年沒錯吧…這不就是把女性商品化嗎」、「超級奇怪…就是高級的成人脫衣舞秀」，且原本就反對Lisa表演的聲浪也再起，吐槽：「到底為什麼要去表演？不管怎麼想都無法理解欸」。

事實上，先前Lisa在個人社群上曬出她在布幕後熱舞的剪影，當時被誤認為是瘋馬秀上的彩排內容；對此，Lisa的粉絲澄清，影片是Lisa在BLACKPINK演唱會上的solo開場VCR花絮，而目前關於瘋馬秀的一切表演內容都未公開。