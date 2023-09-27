2023年〈遠見縣市總體暨永續競爭力調查〉出爐，「客家大縣」新竹縣在「經濟與就業」、「生活品質與現代化」的調查為全台第一，「環境永續」、「環保與環境品質」為全台進步最多的黑馬，獲得年度「富裕首善之城」。

縣長楊文科感謝縣府團隊努力受到肯定，近年招商成績卓越，財政開源節流，加上新竹科學園區的能量加持，經濟發展突飛猛進，未來持續朝向「科技首都．幸福竹縣」的智慧城市邁進，同時也請縣民鄉親們繼續支持和監督指教，讓新竹縣不斷前行。

該調查評比認為，新竹縣財政狀況更羨煞眾縣市！今年新竹縣在「經濟與就業」站上全台首席，相較於2019年，新竹縣亦是全台進步最顯著，故稱之為「富裕首善之城」。

另外，「生活品質與現代化」表現為全台最優，「環境永續」、「環保與環境品質」也都是全台進步最多的黑馬，在115項細指標包含指標第一與最佳進步，新竹縣奪下17項指標。

在10項最受關注指標中，代表地方產業活絡度的「營利事業家數年增率」，新竹縣以0.05％居冠，代表家庭富裕程度的「家庭收支－平均每戶可支配所得」及文化方面的「每人出席藝文展演活動次數」，新竹縣都是全台第二名。

此外，反應城市安居及永續生活的「人口自然增加率」，新竹縣排第三，「人口社會增加率」拿下全台第一，顯示近年在高就業吸引力與城市宜居的長足進步。

地方財政在「人均負債數」指標，新竹縣拿下負債最低第二名。顯現地方創富能力的「地方稅收成長率」，新竹縣則拔得頭籌、領先全台。

楊文科指出，新竹縣歲入決算數自2018年度231.12億元成長至2022年度309.20億元，增幅達33.78％，且在他上任4年來均有歲計賸餘，其中2020年度餘53.71億元，占歲出決算比率21.36％，創下新竹史上新高。

楊文科提到，竹縣2022年度營利事業營業家數、銷售額及公司登記資本額等指標，均呈現正成長，尤其縣府協助廠商服務與設廠的「投資招商單一窗口服務中心」，截至今年3月底，廠商諮詢、擬投資金額1億元以上的重大投資件數就有104件、擬提案投資金額達3013.32億。