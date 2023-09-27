南韓法院今天凌晨以論據不足為由，駁回檢方對主要反對黨共同民主黨黨魁李在明（Lee Jae-myung）提出的逮捕請求，為這位前總統候選人的政治生命提供了一線生機。

李在明遭控在一起開發案中收受企業賄賂，檢方為進行相關調查，本月尋求將他逮捕。李在明疑似在擔任京畿道知事期間，要求一家公司非法轉移800萬美元（約新台幣2億5600萬元）資金至北韓。

李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣4億8200萬元），涉嫌瀆職。

檢方以李在明可能試圖湮滅證據為由，尋求逮捕李在明，不過首爾中央地方法院以沒有充分理由支持這樣的論述為由，駁回檢方請求。

這場裁決於凌晨過後不久出爐，李在明步出拘留所時，對這個決定表示歡迎，並對法院表達感謝之意。

他說：「我對司法機關深懷感激，他們清楚證明自己是人權的最後堡壘。」

不過，李在明面臨的刑事指控並未撤銷。南韓法務部長韓東勳表示，逮捕令審查是程序的一部分，而這個程序還沒走完，且法院的裁決並不代表李在明是清白的。

李在明去年代表共同民主黨參選總統，最後敗給保守派候選人尹錫悅。他否認不法行為，稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。