世界銀行（World Bank）總裁彭安杰今天說，他正在著手改革世銀領導階層的「功能失調」。他並承諾將重新調整世銀的使命，聚焦在更完善地解決氣候變遷構成的挑戰。

全球各大銀行不久後將參與世銀暨國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）聯合年會，今年會議將在摩洛哥城市馬拉喀什（Marrakech）召開。

法新社報導，曾任萬事達卡（Mastercard）執行長的彭安杰（Ajay Banga）在紐約向美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）表示，世銀應調整目前消除貧困與促進共享繁榮的雙重使命，將因應氣候變遷挑戰涵蓋在內。

他說：「由於我們的危機是交織建構、交互影響，我認為世銀的雙重目標應該調整為消除貧窮，而且是在宜居的地球上實現。」

他又說，他正在著手重新定義世銀的職責，圍繞在他所稱的5大關鍵知識「支柱」上，分別為人、繁榮、地球、基礎設施與數位。

彭安杰出生於印度，於2017年入籍成為美國公民，今年初獲美國總統拜登提名出任世銀總裁，於6月走馬上任。

彭安杰自上任以來已在世銀管理上做出許多改變，新設立了由15人組成的私營部門諮詢委員會，並承諾加強與區域發展銀行的合作，以解決共同的挑戰。

彭安杰今天還說世銀理事會「功能失調」，他矢言要著手改善。

世銀理事會是由189個成員國指派的25名執行理事組成，他們必須在世銀與他們所代表國家的利益之間取得平衡。

他說：「我希望大家在我卸任時說，我留下運作得比我接任時還順利的世銀，這樣我的繼任者就不必解決我正在處理的問題。」