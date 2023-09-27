韓國聯合新聞通訊社今天報導，美國預計將無限期延長三星電子、SK海力士對中國的半導體相關設備出口管制措施豁免。
韓聯社引述不具名消息人士報導，美國商務部已與這兩間韓國晶片商討論哪些設備可在中國使用，美國最快將於本週發布相關公告。
去年，這兩家晶片廠獲得美國商務部的授權，可在一年內供應中國晶片生產所需的設備，而無需尋求額外的許可。
美國商務部將更新「經認證終端用戶」名單，註記哪些實體可接收哪些技術出口，以允許三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士公司（SK Hynix）繼續接收某些美國晶片製造工具。一旦列入清單，就無需單獨取得出口許可。
三星電子和SK海力士拒絕發表評論。
三星電子在中國西安有NAND快閃記憶體產線，SK海力士在無錫有DRAM廠、另在大連也有NAND快閃記憶體廠，兩家公司都投資了數十億美元。
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