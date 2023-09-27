民眾反映台中潭雅神綠園道導覽圖標示「南、北」顛倒，外地遊客找路一頭霧水。（周永鴻服務處提供）

台中潭雅神綠園道是休閒好去處，但民眾反映導覽圖標示「南、北」顛倒，外地遊客找路一頭霧水，市議員周永鴻27日要求相關單位全面盤點。台中市觀旅局指出，此導覽圖採直覺式設計，依使用者面對方向標示，不必轉方向尋找北方，是目前進行工程設計時，審查委員常提醒的部分。

周永鴻指出，位在潭雅神綠園道8K處的和平場站告示牌南邊在上，和大多數地圖告示北邊在上的配置相反，進而導致綠園道路徑方向相反；遊客看告示需要費一番功夫釐清自己現在位置，還有人因此迷路，導致離自己想去的地方越來越遠。

周永鴻要求觀旅局盤點潭雅神綠園道沿線的地圖和告示牌，如有方位相反或指示不清都要更新，讓遊客能一目瞭然找到想去的景點。他強調，台中市將迎接中秋和雙十連假帶來的觀光潮，市府應積極改善潭雅神綠園道環境，讓更多人享受潭雅神沿線人文和自然風光。

台中市觀旅局表示，關於潭雅神綠園道8K處的和平場站導覽圖方向配置與傳統地圖不同部分，經查該處導覽圖南邊配置在上方，係因使用者看向導覽圖面時，會面向南方，因此採直覺式設計，依使用者面對方向來標示，與傳統地圖上方統一指向北方有所不同，使用者不必轉方向尋找北方，這也是目前進行工程設計時，審查委員常提醒的部分。

觀旅局指出，將持續檢視潭雅神綠園道沿線的導覽圖和告示牌正確性，並持續優化騎乘環境，以提供遊客更優質的休憩空間。