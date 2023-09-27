中埔鄉農會「穀韻新能：穀倉農業創新能量進化計畫」參與中埔鄉地方創生3.0計畫，今提案在行政院地方創生會報工作會議中正式獲核定通過。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔鄉農會在中埔鄉公所、嘉義縣政府綜合規畫處輔導下，以「穀韻新能：穀倉農業創新能量進化計畫」參與中埔鄉地方創生3.0計畫，今提案在行政院地方創生會報工作會議中正式獲核定通過，由農業部、國發會補助2960萬元，加上農會投資740萬元，共3700萬元打造中埔穀倉農創園區成全新亮點。

縣府綜規處長郭凱迪表示，中埔鄉農會金蘭分部穀倉由時任總幹事的現任鄉長李碧雲推動保存活化，成功轉型成農創園區，綜規處今年2月，也曾邀請行政院地方創生主政機關國發會國土區域離島發展處長彭紹博前來訪視穀倉現況。

郭凱迪指出，中埔鄉在前鄉長李碧菁任內展開地方創生計畫，且不斷升級，中埔創生1.0、2.0計畫，2年內獲中央各部會共1億2000多萬元補助，讓公所、鄉內業者有更好的發展資源基礎，而這次農會透過地方創生機制，得到農業部、國發會支持補助2960萬元，加上農會740萬元，共計3700萬元經費要讓農創園區內閒置穀倉大變身。

郭凱迪特別感謝國發會地方創生南區輔導中心、綜規處委辦團隊資訊工業策進會全力投入，協助中埔鄉農會順利完成提案及審查，讓中埔鄉地方創生3.0又進一步。

中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，穀韻新能計畫內容，包括整修改造穀倉未開發空間、促進農產行銷品牌建立、進行食農教育，並串聯當地青農、文創業者、社區團體，期盼將中埔原本的1、2、3級產業，提升為6級產業鏈。