台東馬偕醫院兒科醫師洪希華提醒，電池具有釋放腐蝕性液體及電流反應之慮，誤食恐灼傷食道。（蕭嘉蕙攝）

「拿到什麼統統放嘴裡」是嬰幼兒常見行為，尤其以6個月至6歲兒童為主，雖然多數小於2公分以下異物可自然排泄，但藥物、大型物件、尖銳物、腐蝕性液體、磁鐵及電池等6大類物品，被視為「高危異物」，恐引發呼吸困難、嘔吐、腸穿孔症狀，醫生提醒家長4方法預防兒童異物吞食。

台東1名1歲半男童在家中出現乾嘔、流口水及呼吸困難現象，經醫生檢查及X光判讀，發現1枚鈕扣電池卡在食道，由於電池液腐蝕加上電流反應，導致男童食道穿孔，住院治療1個月。

台東馬偕醫院兒科醫師洪華希表示，台東馬偕醫院每年約處理20例兒童異物吞入案件，每年需要內視鏡夾出個案約4至5人，異物種類以硬幣最多，其次為藥物，且最常發生意外的地方就是家中，不可不慎。

洪華希進一步說明，誤食藥物可能造成兒童中毒、腦損傷，如誤食安眠藥致昏迷；過大的物品泛指寬逾2公分或長逾5公分的物品，另外吸水膨脹的水晶寶寶也可能引發腸阻塞；鐵釘、胸針等尖銳物會造成腸道穿孔；清潔劑、電瓶水等強酸鹼性液體恐灼傷食道，癒後產生結痂或狹窄，導致不易進食。

洪華希強調，多顆磁鐵及電池屬於非常危險物品，因為2顆以上磁鐵或是1顆磁鐵加上1只金屬物，產生相互吸引力，造成腸壁壓迫、缺血，以致壞死或穿孔；誤吞食電池則有是放腐蝕性液體及電流反應之慮，一旦灼傷食道，須長時間復原。

洪華希提醒，兒童吞入異物時，若還在口中，可以立即移除；若已吞嚥，不建議催吐，恐導致吸入性肺炎；如果出現窒息、無法呼吸時，立即施以拍背壓胸或兒童哈姆立克法。

洪華希叮嚀家長4點預防措施，包含時時看顧孩童、教育衛生安全知識、選購經認證的安全具，最後且最重要的則是謹慎收納，切勿使用食品容器裝有毒物品，避免兒童誤食。