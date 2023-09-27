為期淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，新北市警察局本月20日起配合警政署執行選前「全國同步查緝賭博專案」，迄26日止查獲涉及選罷法、賭博罪嫌共42件125人，其中選舉賭盤1件1人、實體賭場9件87人、六合彩簽賭9件12人及網路賭博23件25人。

瑞芳警分局本月23日調查毒品案時，在毒品人口31歲陳姓男子手機發現簽賭訊息，向組頭詢問總統大選賠率，並下注民眾黨總統參選人柯文哲15萬元。警方傳喚組頭32歲盧姓男子到案，盧男辯稱，與陳男係私下對賭，賠率是自己想出來的，尚未收取賭資。警方對犯嫌說詞存疑，仍在深入追查，訊後以違反選罷法、賭博罪嫌函送偵辦。

新北市警局表示，此波查緝賭博專案行動動員284人次警力，同步於46處執行搜索、臨檢及查緝不法分子，查扣現金42萬9444元、後續清查賭資合計高達8億9148萬餘元。為維護明年1月13日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，淨化選舉風氣。