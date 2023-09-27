凱基銀行積極落實綠色金融行動方案，持續擴大綠色金融影響力，繼攜手宗教團體、大專院校，以創新的永續金融思維，邀請國內非營利組織響應參與「綠色存款」專案，首波參與的國內非營利組織包括財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、財團法人育成社會福利基金會以及財團法人台灣關愛基金會等慈善機構，透過「綠色存款」專案間接支持企業的永續計畫，協助臺灣達成永續發展目標，並實踐SDGs目標，擴大非營利組織的影響力。

凱基銀行為善盡企業社會責任，自2017年起即透過「KGI inside」開放應用程式服務，提供open API協助中大型社福機構或小型公益團體，於凱基銀行官網以簡易、快速介接方式建置「愛心捐款平台」，免費幫助社福團體搭建便捷、安全的線上捐款機制，降低近八成線上捐款手續費，讓社福團體擁有更多資源用在照顧受助族群上，此次率先參與綠色存款專案的四家非營利組織，便是凱基銀行長期協助及合作的社福團體。

本次參與的非營利組織長期深耕及照護弱勢族群，像是屏東縣私立迦南身心障礙養護院以愛為起發點，收容清寒植物人、無依老憨兒，除了院區為綠建築外，亦積極推動節能減碳，使用節能家電及屋頂裝設太陽能板，為手中的資源，創造最大的效用；雙福社會福利慈善事業基金會，關心社區獨居老人，提供整合性服務，包括營養加值、陪同就醫、預防衛教落實健康福祉健全生活品質；而以協助心智障礙者獲得終身完善服務的育成社會福利基金會，則重視資訊無障礙而全面發展「易讀概念」，使心智障礙者能與一般人一樣享有參與社會及自我表達的機會。另外，甫獲傳善獎肯定的台灣關愛基金會，則致力於協助弱勢移工婦女及不分國籍孩童，提供24小時全日型照顧，並以中途之家形式收容愛滋感染者，補足現今長照需求的不足與輔導個案重返社會。

凱基銀行表示，所推出的綠色存款專案具備高彈性之特色，可配合機構資金規劃需求，以臺幣、美元活期性存款，或各天期定期性存款提出申請，方便客戶可以靈活運用資金同時參與永續發展。此次首波參與的國內非營利組織包括財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、財團法人育成社會福利基金會以及財團法人台灣關愛基金會等慈善機構，將原本得自於社會大眾的善款參與綠色存款專案，由凱基銀行運用綠色存款專案特色協助推動國內綠能發展，擴及至環境永續，將善款效益再次放大。

凱基銀行未來將持續推廣綠色存款專案，將綠色金融的觸角拓及國內各產業、社會團體，以核心業務支持我國綠能產業發展，凱基銀行期望打造一個公益永續生態圈，從提供民眾便利低成本的捐款平台、推廣社福機構參與綠色存款、透過綠色投融資產品支持企業永續轉型，達成由金融賦能結合社會良善力量，以創新思維推動台灣社會多面向的永續發展，實踐SDGs目標。