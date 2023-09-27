竹南鎮假日之森沙岸持續崩坍，原有木造自行車步道業已毀損拆除。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沙岸持續崩坍。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沙岸持續崩坍，目前已危及發電風機基座。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沿海沙岸持續遭海水掏空後縮崩坍，除了已經造成自行車步道嚴重毀損以外，目前崩坍範圍已朝苗栗縣政府創客基地逼近，沙岸崩坍線就在創客基地正下方，預估短期內即將危及創客基地房舍基礎安全，立委陳超明日前再次邀集水利署等單位會勘，將要提出短期緊急計畫，否則創客基地恐將不保。

假日之森早年從警總時期就設海防班哨駐守，經移轉至海巡署後撤裁，苗栗縣政府為活化舊有海巡班哨，向海巡署爭取撥用，成立海洋青創基地，苗栗縣長鍾東錦就任後，縣府勞青處將青創基地改制為海洋創客學校，提供苗栗在地青年投入創建海洋相關產業，並由於基地2樓陽台視野遼闊，適合建立戶外咖啡餐飲等，原本期望能夠搭配假日之森衝浪基地、森林遊憩基地等，成為吸引各地遊客的旅遊亮點。

近2年來，假日之森濱海沙岸因遭沿岸海流掏空，海水漲至滿潮時，都可直接沖刷至沙岸基底，造成濱海沙岸持續崩坍，甚至危及海邊1座發電風機，建置廠商緊急在風機基座打下鋼椿保護，但侵襲情況持續，造成風機基座裸露。

沙岸崩坍問題更嚴重侵蝕至臨近沙岸的一條木造自行車步道，目前自行車步道約50公尺長的後端，已完全毀損拆除，竹南鎮公所業已將自行車步道入口封鎖嚴防人員進出發生危險，縣府文觀局雖一度籌資建立護岸設施，但仍無法阻止海浪侵襲沙岸基底。

沙岸崩坍問題持續往南側蔓延，目前崩坍線已逼近縣府創客基地底座，從沙灘往上方看，已可以見到創客基地底座就緊鄰著崩坍線旁，危機叢生。立委陳朝明多次邀集水利署、林保署及苗栗縣政府等單位會勘，縣政府提報的海岸防護計畫將於營建署完成審查，未來將依照計畫內容對於苗栗海岸展開防護，但海沙持續流失的問題，涉及保安林的流失及海岸的防護，如何做好短期緊急防護，更是不可迴避的問題。