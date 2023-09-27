永豐金證券解決投資人的痛點，去年推出大戶投APP「智慧單」功能滿一年，創下40萬次使用量成效。大戶投「智慧單」交易範圍橫跨台股、美股、期權市場共16大智慧功能，從存股、波段到當沖都可運用，30秒就可以完成設定，依自定條件執行最長一個月的智能監控並自動下單，一年來超過40萬次的應用，印證投資人對智能交易服務的殷切需求。

根據永豐金證券大戶投APP統計，投資人最常使用的智慧單別TOP5依序是：快速單、停損停利單、長效單、移動出場單、母子單。其中「快速單」針對單一個股設定監控買賣條件及張數，在條件滿足時自動送出委託單，最長可監控30天，相當適合已有買賣目標價，但苦於沒時間盯盤下單的投資人及存股族。

「停損停利單」針對庫存進行停損或停利，幫助投資人克服股票漲跌都不敢賣的人性，維持投資紀律。此外，台股不定期會出現指標個股帶動其他股票上漲的連動現象，但多數投資人難以在盤中同時監控兩檔股票動向，「長效單」可以監控不同標的，在A股票上漲多少幅度時（投資人自定），立即送出B股票的委託。

另外、波段操作的投資人時常面臨「賣了怕錯失大漲行情，不賣怕錯過停損時機」的矛盾窘境，「移動出場單」針對一檔庫存股同時監控「移動鎖利」及「停損價」，若股價先往上觸發設定的基準價，就會開啟監控移動鎖利，在每波高點回檔超過指定回檔價格或百分比，才會自動送出委託單。若股價先往下碰到停損價，則會自動送出委託單停損，有效控制風險，又能大幅降低錯失波段行情的情形。

對於喜愛當沖的投資人，「母子單」可設定兩組監控，當母單成交時會立即啟動子單監控，避免因太忙而忘記回補的失誤。

永豐金證券於2021年推出智能選股交易系統「大戶投APP」，上線至今56萬人次下載，「台美期權16大智慧單」更在短短一年內突破40萬次使用。除了持續優化投資人數位金融服務體驗，接下來會持續開發出能夠滿足投資人需求的數位智能功能，提升投資人的交易及下單體驗。