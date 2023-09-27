林先生（右）替太太林玲娥捐贈醫療巡迴車給羅東聖母醫院，由院長馬漢光（左）代表接受捐贈。（聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

62歲的「宜蘭女兒」林玲娥數月前因病過世，告知家人要捐贈角膜遺愛人間，也將肉身成為大體老師為醫學教育教材，並捐贈逾150萬元的偏鄉醫療巡迴車，照顧偏鄉的每個角落。其丈夫林先生說，把錢花在更需要的人身上，相信太太會高興他的決定。今（27日）聖母醫院進行捐車儀式，將滿滿的感謝送給林玲娥女士。

羅東出生長大的林玲娥，在家排行老么，自幼聰敏深受父母兄姊寵愛，3歲時因遊玩不慎遭竹子戳刺右眼重傷，自此便由義眼陪伴成長觀看世界；畢業後在新北市擔任幼教老師長達27年，結婚後回故鄉羅東與夫婿林先生一起服務於補教機構，終其一生奉獻教育。

林玲娥多年前發現癌症，治療過程有很多不適與辛苦，但她勇敢面對與疾病共處，學習正向轉念、接納負向情緒；在人生最後階段，林告知家人，她知道視障造成的不便，身後要捐贈角膜遺愛人間，讓有緣人能重見光明；也因她投身教育工作，希望身後繼續當老師，將肉身成為大體老師為醫學教育的教材。

她不僅捐器官和大體，更將身上的現金轉化成偏鄉醫療巡迴車，問其丈夫林先生「不留一點在身邊？」他說，「我一個人很簡單，把錢花在更需要的人身上」，而且夫妻二人生活簡單，相信太太會高興他的決定，捐贈醫療巡迴車給一直照護自己及家人的聖母醫院，讓醫院將醫療送達到更需要的偏鄉。

聖母醫院表示，醫療巡迴車已在8月17日林玲娥女士過世百日的日子掛上車牌，與林先生完成送給她「百日圓滿」的祝福；並選擇在教師節前夕舉行捐車儀式，由院長馬漢光代表接受捐贈，將醫院滿滿的感謝與祝福傳送給林玲娥老師。