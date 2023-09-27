堯羅娃還特別提到馬斯克(Elon Musk)的X社群平台，稱該平台的虛假新聞比例，為所有平台當中最高。

歐洲許多國家在接下來幾個月將舉行大選，歐洲議會在明年也有選舉活動，人們開始擔心虛假資訊問題。

科技公司和社群平台已經提交了他們在過去六個月打擊假新聞的資料，以遵守歐盟假資訊的準則。

副主席在新聞會上說，俄羅斯已經涉入一場意識形態戰爭，以半真半假資訊和謊言去汙染歐盟的資訊空間，並創造出一種獨裁優於民主的錯誤印象。

俄羅斯的瓦格納傭兵集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)曾在去年二月說，他承認自己創建了網路研究機構。美國指稱，該機構是一個捏造事實的「農場」，並且介入了美國2016年的總統大選。

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯一直在收緊媒體審查，並開始打壓西方的社群平台；俄羅斯在去年3月還認定臉書進行了「極端主義活動」。

堯羅娃並且對X平台發出警告，指它在今年五月退出歐盟自願性的準則，但是根據數位服務法(DSA)，X平台為非常巨大的線上平台，應該遵守較嚴格的內容規定。

副主席說：「馬斯克知道自己並沒有脫離實務上的規定範圍，所以我們對推特(Twitter)發出的訊號是，你必須遵守硬性法律，我們將嚴密關注你的作為」。