台股近期走勢震盪，瀚亞投信台股投資總監劉博玄今天表示，台股自2022年11月開啟反彈後，股價淨值比回升至長期平均之上，但距離高點仍有一段距離。今年第四季台股擁有三大利多，一、美國通膨趨緩，就業及消費數據仍相對強勁，企業獲利上修將對股市帶來正面效果；二、產業庫存已降至合理水準，靜待年底需求復甦，有望帶動台廠供應鏈的訂單量；三、AI股已成市場主旋律，隨需求大幅成長後，台灣科技廠長線具成長動能。