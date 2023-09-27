劉博玄指出， 台股大盤在第四季走勢應會先蹲後跳，年底AI伺服器出貨可望大幅成長，加上年終銷售旺季，將可帶動回補庫存效應，並使台灣出口產業恢復成長動能。
劉博玄表示，預估臺灣加權指數第四季會在16,200-17,500區間盤整，投資人可趁股市拉回震盪時，逢低布局主流產業；相對看好ASIC(特殊應用晶片)、散熱產業、PCB、CCL、軍工及航太產業在第四季的表現。
台股近期走勢震盪，瀚亞投信台股投資總監劉博玄今天表示，台股自2022年11月開啟反彈後，股價淨值比回升至長期平均之上，但距離高點仍有一段距離。今年第四季台股擁有三大利多，一、美國通膨趨緩，就業及消費數據仍相對強勁，企業獲利上修將對股市帶來正面效果；二、產業庫存已降至合理水準，靜待年底需求復甦，有望帶動台廠供應鏈的訂單量；三、AI股已成市場主旋律，隨需求大幅成長後，台灣科技廠長線具成長動能。
劉博玄指出， 台股大盤在第四季走勢應會先蹲後跳，年底AI伺服器出貨可望大幅成長，加上年終銷售旺季，將可帶動回補庫存效應，並使台灣出口產業恢復成長動能。
劉博玄表示，預估臺灣加權指數第四季會在16,200-17,500區間盤整，投資人可趁股市拉回震盪時，逢低布局主流產業；相對看好ASIC(特殊應用晶片)、散熱產業、PCB、CCL、軍工及航太產業在第四季的表現。
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