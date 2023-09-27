新北市長侯友宜在新北市議會開議前宣布請假投入總統大選，今（27）日由代理市長劉和然赴議會施政報告，開會前民進黨團霸佔主席台，國民黨團高喊，「我們要開會、民進黨不要鬧」來反制，雙方仍互不相讓吵得不可開交，劉和然遲遲無法上台報告，議長蔣根煌見狀無奈宣布，休息、開會協商一下。

民進黨黨團總召鄭宇恩批評，這是民進黨史上最大規模的抗議，侯友宜是全台灣請假最久的市長，新北市政府還在拗假日不算工作天，侯只請假77天，市長是臨時工嗎？可以說請就請、說走就走嗎？

鄭宇恩還說，明年歲出預算2130億元，也是史上最多預算的規模，市府要花這麼多錢不用來議會報告嗎？劉和然是副市長、不是市長，不是人民選出來父母官，憑什麼上台報告，沒有民意基礎不能上台報告，民進黨表達最沉痛、悲痛抗議落跑市長，沒有市長、沒有報告。

國民黨團也不甘示弱，舉牌衝上前大喊「我們要開會、民進黨不要鬧」，民進黨團立刻回嗆，「侯友宜來開會」。新北市山地原住民議員馬見忍不住，直接衝上主席台，站在議長旁邊高喊「請議長宣布開會」，國民黨議員也接連上前聲援。

國民黨團書記長廖先翔也拿出大聲公回應，「可以請議會確認一下這樣的程序有無合法」，反遭綠營嗆你要選立委：「趕快回去顧選區、你的臉書8月迄今沒更新」。

議事廳全場亂成一團，議長蔣根煌原裁示依照順序由國民黨先質詢70分鐘，綠營不滿表示：「沒有報告哪來質詢？」，議長只好再裁示休息10分鐘，目前議會開議超過半小時，劉和然還是無法上台施政報告。