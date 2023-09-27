中華跆拳道男子80公斤級好手王德龍，8強賽面對伊朗好手哈比卜拉馬希，中端防守多次失守，0比2落敗，止步八強。
王德龍一上來就與對手展開激戰，然而卻在中端連續失守，被踢中了7次，即便2次上端攻擊得手，但第一回合仍以10比15落敗。
第二回合王德龍還是利用上端攻擊得分，可惜近身的中端防守依舊出現漏洞，一度取得8比6領先優勢，但在最後2秒的時候被對手突襲踢中頭部，最終8比10遭到逆轉，0比2飲恨敗陣。
中華跆拳道男子80公斤級好手王德龍，8強賽面對伊朗好手哈比卜拉馬希，中端防守多次失守，0比2落敗，止步八強。
王德龍一上來就與對手展開激戰，然而卻在中端連續失守，被踢中了7次，即便2次上端攻擊得手，但第一回合仍以10比15落敗。
第二回合王德龍還是利用上端攻擊得分，可惜近身的中端防守依舊出現漏洞，一度取得8比6領先優勢，但在最後2秒的時候被對手突襲踢中頭部，最終8比10遭到逆轉，0比2飲恨敗陣。
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