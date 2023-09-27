臺北市多年深耕於建置穆斯林友善環境及推廣穆斯林文化，其執行成果卓著，領先全臺，於國際評比亦屢獲佳績，除連續三年獲新加坡新月評等（CrescentRating）「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」評為「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」，今（112）年更獲得新月評等首屆「2022 清真旅遊獎：年度最包容旅遊目的地－非伊斯蘭合作組織」及「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」，足見本市於穆斯林友善環境的推動成果備受國際肯定。

觀傳局指出，臺北市觀傳局自105年起每年舉辦「臺北開齋節Eid-al-Fitr in Taipei」活動，期望透過每一次的歡慶活動，邀集本市穆斯林共襄盛舉，並增進市民對穆斯林文化的理解。今年「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」活動，首度規劃「草地同樂區」，讓穆斯林及有興趣的市民可以在大安森林公園享受點歌歡唱、悠閒野餐與團聚的美好時光；此外，今年活動也首次辦理「穆斯林小旅展」邀請北市獲得穆斯林友善認證的觀光業者參展，並現場展示北市建置穆斯林友善景點、旅宿、餐廳的豐碩成果。

112年穆斯林開齋節活動照片。(圖/臺北市政府觀光傳播局提供)

觀傳局說明，臺北市自108年起積極推動穆斯林友善環境改善輔導計畫，協助北市景點及旅館業提供符合穆斯林飲食及祈禱需求的相關軟硬體設施改善，迄今已連續辦理五年，在中央及北市攜手努力下，總計輔導逾18處景點、逾60家旅宿業取得穆斯林友善認證，為全臺之冠。觀傳局進一步指出，為搶攻星馬旅客至北市觀光，自112年9月起至12月31日止，凡新加坡、馬來西亞籍的自由行旅客，至北市「清真黃牛肉麵館」、「張家清真黃牛肉麵館」用餐，出示護照內頁及機票、住宿證明或入出境證明戳章，提供店家拍照確認，即可免費享用一碗紅燒牛肉麵及小菜，數量有限，換完為止。

臺北市穆斯林友善旅宿照片。(圖/臺北市政府觀光傳播局提供)

觀傳局表示，臺灣已重啟國境，臺北市將持續推展與輔導優化北市穆斯林友善環境及設施，讓更多景點及旅宿獲得穆斯林友善認證，提供穆斯林旅客更多元且便利的旅遊體驗；歡迎世界各地的穆斯林來北市旅遊，探索你所未見的臺北！(臺北市政府觀光傳播局廣告)