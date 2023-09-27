宜蘭縣從2010年開辦長青食堂計畫，縣內目前有128個單位辦理，服務多達6700餘名長者，今天（27日）宜蘭縣社會處發表秋季菜單，標榜使用國產蛋、時令節氣食材，搭配健康烹調方式，要讓長者吃得更營養、更健康。

宜蘭縣社會處表示，開辦長青食堂的128個單位，有多達7成、約90個單位是自雇廚工，其餘為委由團膳業者供餐，社會處今天公布的25道秋季菜單，主要提供自雇廚工的單位參考，菜單都經過衛生局營養師認證。

秋季菜單有蛋豆腐海苔捲、金沙南瓜、蘆筍炒洋蔥菇、蓮藕肉丸子、苦瓜三色蛋等25道，社會處指出，秋季漸漸轉涼的氣溫易影響健康，因此菜單多選擇新鮮蔬菜，口味以清淡為宜，不要過寒或過熱。

近期進口蛋爭議也引起國人關注，衛生局指出，縣內共計有4家液蛋業者，經查皆使用國產蛋，經查驗各業者，無錯標有效期限，或混充進口蛋及國產蛋作為液蛋原料情事發生。社會處也強調，長青食堂所使用的蛋均為國產蛋。

縣長林姿妙表示，高齡化是世界的趨勢，推動社區長者在地照顧刻不容緩；推出「長青食堂2.0」計畫，期盼長者都能身體健康。