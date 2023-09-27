農業部長陳吉仲近期因進口蛋屢爆爭議下台，多數民調顯示，民進黨2024總統參選人賴清德的支持度 也因此被「吉仲要害」；另民眾黨籍新竹市長高虹安近日則因連連爆出坐名車、住豪宅、以及男友干政等爭議，也被視為重創該黨總統參選人柯文哲選情。一份最新民調針對陳、高二人誰對2024選情造成比較大的影響，今日公布結果，令人意外。

根據《鏡新聞》今日（27）布的最新民調，針對「民眾黨新竹市長高虹安最近有一些爭議事件，請問您認為會不會影響柯文哲的選情」一題，認為「非常有影響」占18.9%、「有一些影響」占38.1%、「不太有影響」占22.3%、「完全沒影響」占8.3%、剩下12.4%為「未表態」。也就是說有57%選民認為高虹安的負面爭議會對柯文哲有影響（包含非常有影響、有一些影響）；沒有影響則占30.6%（含不太有影響、完全沒影響）。

至於「農業部長陳吉仲因為雞蛋專案進口引發爭議，進而請辭下台，請問您認為會不會影響民進黨賴清德的選情」一題，「非常有影響」占17.4%、「有一些影響」占43.1%、「不太有影響」占23.1%、「完全沒影響」占8.2%、剩下8.3%為「未表態」。也就是說有高達60.5%的民眾（含非常有影響、有一些影響），認為進口蛋跟陳吉仲會衝擊賴清德的選情；反之，認為不會的占31.3%（含不太有影響、完全沒影響）

綜合上述結果顯示陳吉仲與高虹安對賴、柯選情都有傷害，「勢均力敵」令人意外；但總結仍以陳吉仲破壞力較強一些。

上述民調為《鏡新聞》規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。調查時間為9月23日至9月24日，調查設籍於台閩地區且年滿20歲以上的全民眾。樣本採市話546人、手機550人，合計有1,096人，於95%信心水準下抽樣誤差為2.96％。抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權。