瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平表示，市場普遍認為美國經濟2023年軟著陸落地，2024年開始復甦、溫和成長，而美國利率環境可能維持高檔一段時間，以達2%通膨目標，預估全球超低利率環境難以再現。

由於財報與經濟數據均優於預期，美股領漲帶動下，其他市場也掀起多頭行情。林元平指出，AI議題激勵美股今年漲勢凌厲，前七月上漲20%。根據歷史經驗，若美股前七月大漲15%以上，年底前的漲幅機率也會大幅提升；換言之，美股在第四季的表現仍值得期待。

日經指數今年突破1990年來新高點，瀚亞投信也早於去年下半年開始就看多日本股票。至於現在還能不能進場，也成為投資人關注焦點。瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，日股長線行情與投資理由相當完整，儘管第三季走勢略為震盪，但短期的回檔創造加碼進場的機會。

第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。黃韻潔指出，三大情境與理由支撐日股具長期投資價值，包括：中國旅客尚未回到疫情前水準，後續消費效益可期；日本交易所財務重整射出新三箭，有利企業獲利營運動能提升；此外，日本政府鼓勵民眾將儲蓄轉向股市投資，可望帶來資金催化股市。

至於外界很關心日本央行YCC政策調整，對股市是否會帶來影響？黃韻潔表示，根據過往經驗，市場對放寬YCC並未有明顯負面反應，即使日幣轉強，對股市並未一定會造成負面逆風影響，反而日本央行若有更進一步明確的政策方向，對日股是一大利多。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數創新高後回落到季線，近期重啟漲勢，時序進入第四季，各項經濟數據續強，印度總理大選又將在2024年登場，相關的政策利多、經濟走勢都將牽動印度指數表現。

林庭樟表示，根據歷史經驗顯示，接近總理大選時，印股都有明顯向上趨勢，具明顯的激勵效應，同期間相對其他新興國家走勢也特別強勁；考量印度本身穩定的政經轉換經驗與政治對資金的吸引力，建議投資人把握每次拉回或波動的時候，可增加對印度基金的配置。