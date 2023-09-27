幸運擠進27日下午2點半女子25公尺空氣手槍個人決賽，「證件妹」吳佳穎前4組射擊分數累積狀況不佳，儘管一度出現超前新加坡選手的機會，仍遭對手「絕殺」淘汰，吳佳穎最終以第8名結束女子25公尺個人空氣手槍賽程。

決賽和預賽進行方式不同，8名選手會先進行3組子彈射擊，每一組射5發，決賽計分是以命中槍靶的9.7分（或以內）為標準，排名由累計總分來決定，且一組子彈要在4秒之內打完，幾乎沒有任何調整的空間，第4組後每進行一輪，就將淘汰一名選手。

吳佳穎前3組射擊獲得6分，位居墊底，不過和新加坡選手張順惜只有1分差，第4組射擊吳佳穎命中1發，張順惜前4發未能命中，吳佳穎原有機會拖入加賽，可惜張順惜最終在第4組最後一次射擊機會命中，將獲得7分的吳佳穎淘汰出局。

金牌由中國大陸選手劉銳拿下，印度選手辛格（Esha Singh）、韓國梁智仁分獲銀牌、銅牌。