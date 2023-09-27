中信兄弟投手鄭浩均在出發杭州前的最後一戰出現手部緊繃的情況，加入中華隊後26日練習時約用5分力練投15至20球，他表示，目前手臂狀況都OK，只是有一點點練習後的痠痛感，身體狀況沒問題，兄弟投手教練王建民也叮嚀他不要勉強自己、盡力就好。

鄭浩均昨天進行比較低強度的牛棚，練投狀況很不錯，今天身體回饋也正常，預計明天會進行正常牛棚，為正式賽做最後備戰。今天與大陸對的練習賽他不會登板，總教練吳思賢說：「先稍微讓他緩一下，他的定位還是在先發，不過後面也會有準備其他投手。」

從抵達杭州的第1天起，鄭浩均對每項事物都感到很興奮，「來了2天，（杭州）很酷啊！比我想像中的還有更多大樓。」他透露，上次來到大陸已是高中時，但也沒能到處走走，都是跟著球隊行程。

這次由於棒、壘球比賽場地在紹興，距離主選手村路途遙遠，因此中華棒球隊、女壘隊都被安排入住紹興的分村。鄭浩均坦言，本來很期待能住在主選手村的，可惜因為場地的關係，不然想要與各國其他項目的選手交流。

昨天棒球隊也趁空去看女壘比賽，鄭浩均表示，如果有時間的話，自己最想要看女排、電競、射擊不定向飛靶的比賽，「之前在美國打獨立聯盟的時候有玩過，在台灣也有體驗過1次。」被問到有沒有打中，他自信的說：「當然有啊！但絕對是第2槍才打到。」