秋冬是感冒好發季節，雖沒有特效藥，但也要注意避免會加劇症狀的飲食。對此，小兒科醫師黎博彥坦言，他其實不是很喜歡病人喝牛奶，除了黏稠口感會讓呼吸道黏膜變得乾燥，導致咳嗽感更強外；也容易造成脹氣、胃酸分泌更旺盛，一旦引發胃食道逆流，咳嗽會更嚴重。此外，他還提到有腸胃症狀及嚴重異位性皮膚炎患者，也都希望能暫時遠離牛奶，還有很多食物可以替代。

黎博彥在臉書專頁「黎博彥診所」發文表示，雖說牛奶不會讓人產生痰液，但黏稠口感的食物，不論太甜或太鹹，都會讓口腔及呼吸道黏膜變得乾燥，出現卡卡的感覺，導致咳嗽感更強烈。此外，牛奶容易造成脹氣、胃酸分泌更旺盛，一旦咳起來，胃食道逆流後會加劇咳嗽症狀。

至於喝牛奶是否會讓感冒拖得更久？黎博彥說倒也未必，畢竟感冒就像跌倒後皮膚破損一樣，仍會在一定時間內癒合恢復。

黎博彥接著提到，也不希望患有腸胃症狀的病人喝牛奶，包含病毒性腸胃炎、吃壞肚子、腸躁症、消化不良、脹氣等都是，除了容易造成胃酸過多、回流及脹氣外，感冒時多少會引起暫時性的乳糖不耐，也就是腸黏膜上的乳糖酵素會短暫缺少，更是會讓腸胃不適。

另外，黎博彥也提醒，若患有嚴重異位性皮膚炎者，牛奶更是過敏原之一，雖說其為很好的蛋白質、鈣質來源，但他認為能替代的食物很多，所以還是暫時不要喝奶較適當。