女生月經來時最擔心經血外漏沾到褲子，一名女網友表示，最近發現衛生棉的一種新貼法，將衛生棉前後顛倒貼在內褲上，實測3個月，血都沒有再外流過；撇步曝光後引來網友狂讚「找到同好，我貼這樣很久了，上班站著、坐著都這樣貼」。

原PO發現，把衛生棉後面較寬的那側改黏在前面，血就不會外漏。(示意圖˙，達志提供)

原PO近日在Dcard發文，月經量雖然不多，但不管用多長的衛生棉，血有時都會到處亂流，導致經血外漏，某天她心血來潮，將衛生棉前後倒著貼，原本對著屁股的那一側改貼到前方，結果用這招3個月來，血都沒有再流出去過，好奇有人也這樣用嗎？

貼文PO出後，不少網友都誇這招超好用，「我很早就發現這個秘密了」、「有一個大姐這樣教過，她說我們久站的話反過來貼比較不會漏，果然」、「我上班都這樣貼，因為都站著或坐著，月經大部分都會在前面，後面都很乾淨，反著貼就不怕漏出去了」、「我是幾乎流在前面的人，也是有一天突然這樣貼之後，就沒沾過內褲了」。

還有其他人分享防止經血外漏的方法，「我都用棉條，因為我實在太會翻滾」、「晚上只用40公分的，還會貼2個…不用怕漏」、「我不管量多量少我都買夜用型，睡覺用安睡褲」、「睡覺的時候會折一張衛生紙夾在屁股裡，就不會亂流了」。