Google搜尋引擎迎來25周年，從首頁就可以看到繽紛的設計與圖樣，搜尋生日快樂更會出現慶祝紙花動畫，執行長Sundar Pichai先前特別撰文細數25年來的變化，一切的起頭就是從「問問題」開始。

Sundar Pichai提到，創辦人一開始就寫下Google的核心使命，包括匯整全球資訊、供大眾使用以及使人人受惠。這三個願景讓Google開發新型搜尋引擎，幫助人們理解網路上各式各樣的資訊，並協助全球數十億人獲得問題的答案。

發展至今，Google已不僅僅是一個搜尋框，Sundar Pichai發現，只要Google能將問題回答的更完整，就可以讓人們的生活變得更好，帶動人們前所未有的教育和創業機會。

Google從搜尋引擎發跡，不斷開創出新的產品，Sundar Pichai表示，所以的服務都是從問問題開始，為了解決問題而研究、誕生服務，瀏覽器Chrome因提問「能否建立一款以簡單、速度和安全的瀏覽器」而誕生，YouTube則是源自於什麼方式能夠讓全球用戶分享自己的知識。

展望未來，Sundar Pichai點名AI人工智慧將是關注焦點，且Google從成立第一天就在學習AI是最早在產品上投入機器學習的公司之一，Google未來將持續推進技術，是實現使命的重要途徑。

至於AI能夠走多遠，Sundar Pichai表示，AI將是人們一生所見最大的技術變革，比過去從桌面運算轉向行動運算，甚至網路本身，所帶來的影響都還要大。