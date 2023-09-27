國內大型有線電視系統中嘉數位近期遭爆上層股東結構出現巨大變化，恐違反國家通訊傳播委員會（NCC）當初核准泓策創投併購的附負擔條款。立委王婉諭質疑「三立」實質控制系統業者中嘉 27％ 股份一事，請NCC依法徹查、究辦，釐清背後入股的到底還有誰，而不是看到特定顏色就轉彎，縱放媒體巨獸！

王婉諭批評，「三立」實質控制系統業者中嘉 27％ 股份一事，請問NCC和主委陳耀祥，「你們是無能到查不到？還是你們只看立場、顏色來做事？」

王婉諭強調，反媒體壟斷，是為了維護民主、自由的基本價值，從來就不分藍綠。

王婉諭說，9月初的時候，她和邱顯智召開記者會揭露，中嘉的股份出現大量移轉，呼籲NCC去查。結果到了今天，陳耀祥還是完全搞不清楚狀況。

王婉諭質疑，新聞集團同時持有系統業者股份，這徹底踩到了媒體壟斷的底線。一旦形成一個巨大的媒體巨獸，將嚴重侵害我國的民主發展與新聞自由空間。

王婉諭強調，「過去我們反對旺中併購中嘉，如今我們當然也反對三立入股中嘉。」這是最基本的原則問題，請NCC依法徹查、究辦，釐清背後入股的到底還有誰，而不是看到特定顏色就轉彎，縱放媒體巨獸！

「被中嘉按在地上摩擦的NCC」。立委邱顯智質疑，9月11日NCC發公文給中嘉11家相關公司，要求提供股東名冊，到今天9月27日，中嘉完全不鳥NCC的「多次催辦」，昨天還透過媒體說「我不知道」。

邱顯智指出，結果NCC還是三拖四拖，連請中嘉到會說明，都要他在交通委員會臨時提案才要做，還加上「必要時」這個附帶條件。監理系統業者、新聞頻道業者的NCC，被業者羞辱成這個樣子，還不硬起來爭取一點尊嚴嗎？