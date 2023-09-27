第一次參加亞運會的跆拳道女將張芮恩，八強賽碰到地主強敵宋潔，雙方激戰三回合，張芮恩在第二回合逆轉勝非常精采，無奈最終還是1比1敗下陣來。

張芮恩初生之犢不畏虎，一上來就踢中對手頭部取得3比0領先，無奈在接下來的1分鐘內被踢中3次頭部，3比9落敗。

第二回合雙方近身纏鬥，直到最後1秒張芮恩還是以2比4落後，但張芮恩抓住宋潔的失神上端攻擊得手，5比4逆轉勝。

比賽來到決勝回合，張芮恩的體能幾乎耗盡，攻擊能力迅速下滑，反觀宋潔還是行有餘力的反擊，最終張芮恩0比5敗陣，飲恨止步八強。