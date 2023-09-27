南投市公所前往登革熱確診個案住家進行全面消毒。（南投市公所提供）

全國登革熱疫情持續升溫，南投縣目前已經累計10例本土登革熱病例，其中最新增加的1例是南投市約70歲男性市民，因高燒不退仍住院治療中，市公所27日根據衛生局提供疫調足跡進行全面消毒，不讓疫情持續擴大。

南投縣衛生局副局長陳淑怡表示，新增南投縣第10例個案平時住在南投家中，發病前曾前往台北、彰化、台中等地，並非登革熱嚴重的疫區，感染源不明，因為高燒不退加上年紀較長，醫院收治住院治療；他也是南投縣10例登革熱確診個案中唯一仍在住院治療個案。

南投市一連出現2例登革熱確診病例，包括24歲學生前往台南市旅遊染疫，接著是70歲有中北部旅遊史的長者，南投市公所不敢輕忽，根據縣衛生局積極疫調，鎖定個案住家50公尺範圍內的112家住戶，今天上午進行環境及屋內消毒，避免疫情擴大。

南投市長張嘉哲表示，市公所是在25日接獲案例通報，由縣府開設登革熱防治中心二級開設，為確保家戶室內都能消毒確實，南投市長張嘉哲也指揮公所同仁，全力配合縣府衛生局防疫作業，由清潔隊人員負責噴藥，而衛生局人員並在26日先清除戶外孳生源，今天則進行確診個案住家周邊環境消毒，就是要杜絕病媒蚊孳生，疫情擴散。

張嘉哲呼籲，不管任何季節，要預防蚊蟲一定要做好「巡、倒、清、刷」4步驟，盆栽底盤要經常清洗、住家周邊水溝要定期清理、儲水桶要嚴密加蓋，還有不使用的容器，倒掉水後要清刷乾淨並倒置晾乾，才能避免滋生蚊蟲。

衛生局長陳南松呼籲，再過幾天就是中秋節連續假期，南來北往家家團圓之際一定要記得防蚊與住家環境清潔；他並提醒民眾在戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，減少裸露部位，並妥適使用防蚊劑，避免遭遇蚊蟲遮咬，萬一出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知本身活動史，及時治療保健康也避免疫情擴大。