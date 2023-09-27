孟耿如出席記者會首露面。（林淑娟攝）

藝人黃子佼今年6月中旬捲入「MeToo風波」，老婆孟耿如不僅破門救回自殘的他，也跟著停工一起面對、彌補錯誤，堅強地陪伴老公和照顧女兒。孟耿如在停工3個多月後，27日下午與方文琳、王庭勻、莊岳一起出席客家電視台20週年形象短片《時間旅客》記者會，這也是她自6月19日在醫院外含淚受訪後的首度公開現身，剛好滿100天！

具有客家血統的孟耿如，第一次用客語公開打招呼：「大家好，我是孟耿如。」被主持人問到今天如何？她表示，「滿多事情要忙的，因為有副業，每天都不想錯過跟女兒相處的時間，所以每天都非常充實，看著小孩一天天長大滿開心的，在家看了很多次《時間旅客》，很喜歡很喜歡。」坦言這是她近期內最喜歡的作品，很有深度。

孟耿如說，她從小聽著奶奶講客家話，奶奶習慣在說她壞話時換客家話，覺得她聽不懂，「我對客家是有一點情感的，希望奶奶看到我演出，還好20分鐘最後有留下幾句我講客家話」，對於第一次跟客家電視台合作，她也覺得怎麼等那麼久，雖然拍攝時間緊湊，但導演對角色精準，加上場景細膩度，讓她可以很快進入角色。

被問及覺得最困難的部分？她說，近代的角色有模組、田野調查，但歷史無法回到過去，角色揣摩時要看以前的片子，加上自己的想像、角色狀態，讓她覺得不太確定自己做得好不好，因為沒有對照組，但整體拍下來很過癮。導演李鼎也為她打分數？「拍攝時98分，拍攝完到至今站上舞台，給她100分！」並力誇孟耿如片中的強大超過他的想像。

孟耿如、王庭勻、莊岳，擔任穿越4個時代的主角，孟耿如說，演出4個時代中，她最喜歡的角色是戰爭狀態，「可能私下個性man，戰爭又是比較難遇到的角色，一穿上軍服就想哭，燈光一下來，就希望導演趕快喊Action，就怕眼淚流下來，特別有情懷！」造型方面，她很喜歡第3段的舞小姐，因為媽媽是做旗袍的，她對旗袍本來就情有獨鍾，在服裝線條上無可取代。

孟耿如是在去年產下愛女「黃玉米」後，接演客家電視20週年形象短片《時間旅客》， 形象短片由孟耿如擔任女主角外，兼具模特與演員背景的王庭勻，及新生代演員莊岳，亦擔任穿越四個時代的主角。孟耿如表示，印象深刻的一場戲是在第二時代，王庭勻把她公主抱旋轉、在草地上追逐、打滾，孟耿如笑說，那個瞬間真的少女心噴發，是真的開心，可能是太久沒有談戀愛了，因為王庭勻身高很高，讓她有點在坐「大怒神」的感覺，「很久沒有被拋高高，拍的時候覺得我要把握機會」，坦言當下真的有一種被呵護、徜徉在愛情裡的粉紅泡泡氛圍。