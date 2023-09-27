針對新北市議會民進黨團今（27）日杯葛議事，不讓代理市長劉和然上台施政報告，國民黨團書記長廖先翔批，民進黨霸占報告台，把議場當秀場，前行政院長蘇貞昌曾說，空轉並非國人期待，難道民進黨忘了嗎？柯建銘總召也說過，適可而止，奉勸副總統賴清德不要再把黑手伸進新北市議會。

副書記長江怡臻說，民進黨在開幕典禮唱國歌時，全程高喊政治口號，顯然民進黨心中完全沒有中華民國，賴清德選的是哪一國的總統？賴清德長期以來台獨立場鮮明，一下台獨金孫，一下沒有台獨路徑，現在綠營議員連中華民國也不要了。

黨團財務長王威元說，國民黨團的訴求就是議事順利進行，讓民眾瞭解新一會期市府的施政規畫，以及預算用途，議員充分進行監督，讓市民過好日子，無奈民進黨議員，意圖以少數綁架多數，堅決不讓議事順利進行，空轉浪費市民時間，也愧對民意和民眾的納稅錢。

國民黨新北市陳偉杰議員說，過去有許多重要議題，總是被民進黨政治操作、多次杯葛議事而耽擱，例如囤房稅，呼籲民進黨議員不要淪為政治操作的棋子。