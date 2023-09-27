警政署長黃明昭強調將持續打擊侵權案件。（林郁平攝）

圖左至右： CBIT 有限寬頻鄭理事長俊卿、OTT協會錢理事長大衛、CODA伊奈正晴總監、AIT經濟官樂美瓏、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、智財局廖局長承威、TIPA李召集人瑞斌、STBA衛星公會陳秘書長依玫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為維護智慧財產權，警政署與美國在台協會、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構、經濟部智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣線上影視產業協會、台灣有線寬頻協會、中華民國衛星廣播電視商業公會等團體，27日舉行記者會共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

警政署為落實保護智慧財產權政策，持續要求各警察機關積極查緝各類侵害智慧財產權案件，統計去年1月起迄今年7月止，已查獲各類侵權案件9679件、1萬1849人、侵權金額共計1354億3593多萬元，其中查獲非法影音串流案件19件、57人。

警政署表示，將持續查緝，從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，同時呼籲民眾切勿使用非法機上盒觀看未經合法授權的影視內容，並提醒民眾慎防非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路可能淪為個人資安漏洞。

警政署將持續與各權利人團體合作，朝跨領域、跨組織、跨部會與跨國性目標，透過公私協力共同打擊犯罪，貫徹保護智慧財產權的決心。