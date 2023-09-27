中國國家互聯網信息辦公室（CAC）表示，包括騰訊、華為、螞蟻金服、百度、小米、韓國三星電子等，有26家網路App商店已提出申請。至於為何不在這份名單中的蘋果，則不願意回應。

過去幾年期間，北京政府一直大範圍在監管智慧手機，以及行動裝置App的使用狀況。這次，中國大陸要求上述業者繳交詳盡的業務資訊。業界擔心，許多之前發布的App將被下掉，未來要發行的可能也不准上架。

去年6月，中央網信辦祭出一條新規，要求App商店得提供業務詳細的訊息。同時，若App含有非法內容，將追究App業者的責任。因此，北京政府加強審查App，將又變成全球矚目焦點。

今年8月，大陸工信部（Ministry of Industry and Information Technology）發出另項通知，要求行動裝置App要在明年3月底前完成文書作業。9月初時，路透社曾報導，騰訊和華為等旗下的App商店已開始要求遵守大陸新規定。

蘋果尚未公開，在中國大陸的線上App商店要如何配合新規。專家學者預估，若蘋果一切都要守規定的話，恐怕有成千上萬的App都不能在中國大陸使用，或將面臨被下架的命運。