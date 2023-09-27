明揚國際屏東廠房重大火警造成百餘人死傷，中華郵政公司表示，將提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。

中華郵政指出，將放寬並加速理賠，因火警不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；因火警受傷之保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

中華郵政也給予寬延繳納保險費，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

新增之保單借款免息，自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款3個月免息。另保險單如有毀損，免費補發保險單。

中華郵政說，房貸戶關懷措施，自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。