農業部日前指示液蛋加工業者把進口雞蛋的加工，標示為台灣產的液蛋，引發社會恐慌，各縣市政府也要求不得使用於團膳，國民黨及民眾黨立委提案「要求農業部與相關單位，應於10日內，提供有多少蛋廠把進口蛋標示成台灣蛋？數量多少？去了哪些通路？做成什麼產品？並公布在官網上。最後順利通過。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

提案指出「鑑於台中市和新北市近日發現5家蛋廠，6、7月時已將進口蛋製成液蛋，並將產地標示改為台灣，依違反《食安法》及偽造文書移送檢方，但業者出現的共同關鍵字是「接受中央畜產會委託代工，由農業部提供標示產地為台灣的樣張貼標」，引起人心惶惶當民眾對蛋的來源失去信心，波及的將是整個食品業、小吃店、早餐店、超商，要求農業部與相關單位應於10日內，提供尚有多少蛋廠把進口蛋標示成台灣蛋？其數量多少？去了哪些通路？做成什麼產品？相關資訊書面資料，提供委員並公布於官網上以保障消費者食的安心。