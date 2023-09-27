亞塞拜然境內主權爭議地區納卡區的亞美尼亞裔居民今天陸續逃離家園，又餓又累，成功抵達亞美尼亞的難民泣訴逃離死亡、戰火和飢餓的悲慘經歷。

路透社報導，納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的油庫爆炸事件死傷增加，不啻雪上加霜。

這場危機促使美國國際開發總署（USAID）宣布華府將提供1150萬美元（約新台幣3.7億元）人道援助。

白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「我們敦促各界持續為所有那些落難的人提供人道主義援助。」

亞塞拜然上週發起所謂的「反恐行動」，以掌控納卡區，迫使分離主義分子根據隔天達成的停火協議繳械投降。國際公認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民主要是亞美尼亞裔。

亞美尼亞政府表示，納卡區12萬名亞美尼亞裔居民中，已有2萬8000多人跨境進入亞美尼亞。數百輛滿載家當的汽車和巴士沿著山路蜿蜒駛離亞塞拜然。

有些人擠進敞篷卡車的後座逃離家園，有些人則乘坐拖拉機。為人祖母的夏卡揚（Narine Shakaryan）搭女婿的車抵達，車內擠滿6人。她說，77公里的車程花了24小時。他們一整天都沒吃東西。

夏卡揚抱著3歲的孫女在邊境告訴路透社：「孩子們一路哭，他們很餓。」夏卡揚還說孫女在旅途中生病了，「我們離開是為了活下去」。

有些人說，他們看到很多人死了，其中一人表示人數非常多。一些帶著年幼孩子的人在講述逃離戰火、睡在地上、飢腸轆轆的悲慘經歷時，忍不住淚流滿面。

69歲的駕駛葛里戈揚（Petya Grigoryan）說：「我們把能拿的都帶走了。我們不知道何去何從。我們無處可去。」

此外，納卡區首府史提帕納科特（Stepanakert）對外道路有很多加油站。納卡區監察人員說，昨天一處油庫爆炸和火災造成的死亡人數已增至68人，另有105人失蹤，近300人受傷。共有68人送往亞美尼亞的醫療機構。

有關當局並未解釋爆炸原因。