新竹縣登革熱個案再＋1，個案感染源明確具有台南市旅遊史，在月11至14日開車返回台南市區老家，居住4天後回到新竹縣，17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，24日經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報。

新竹縣衛生局接獲通報第一時間做疫調，動員環保志工對個案居住地及工作地半徑50公尺噴藥消毒，擴大住家100公尺清除孳生源及積水容器，共清查2個社區共145戶，針對同住家人2人、職場同事40人及住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

衛生局經過疫調發現，該個案有台南市的旅遊史，但也顯示目前社區中潛藏感染風險，呼籲民眾應落實清除孳生源，以阻斷病媒蚊傳播途徑，共同維護社區安全。衛生局統計到27日止，新竹縣累計15例確診登革熱病例且均為輕症，其中6例本土、9例境外移入

衛生局提醒，中秋連假將近，民眾返鄉團圓、外出旅遊踏青或是進行烤肉等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，返回住所後，如有相關症狀應立即就醫並告知旅遊史。發病後5日內應避免再被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造成其他人感染。

衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。