38歲小美是公司主管，有子宮肌瘤病史，晚婚的她因高齡不易受孕，後採試管嬰兒方式終於懷孕。然而，懷孕5個月時超音波發現有前置胎盤，原診所醫師建議轉診至大醫院，她遂改至國泰綜合醫院產檢。小美發現約自孕期8個月起，她只要走動多，就會有子宮緊繃感，甚至陰道出血，醫師雖建議少走動多休養，但她因放不下工作，選擇服用安胎藥暫緩宮縮。直到35週某天，小美睡到半夜突然覺得下半身濕濕的，一看發現整條褲子都沾滿血，緊急至國泰綜合醫院急診，婦產科醫師診斷為前置胎盤合併大量出血，須緊急剖腹產，寶寶平安出生，但隨即發現小美子宮收縮不良，且胎盤附著處及傷口出血不止，所幸經醫療團隊緊急搶救得宜，母子均安，也讓她慶幸自己在有專業設備及人員充足的大醫院生產。

依據衛生福利部生產事故救濟報告統計105-110年孕產婦死亡原因，其中俗稱「血崩」的產後大出血，佔產婦死亡的第1位。國泰綜合醫院婦產科陳俐瑾醫師指出，產後大出血多發生於剛生產完24小時內的「立即性產後出血」，是一種無法預期的緊急情況，包括高齡產婦、前置胎盤、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，都是高危險族群，嚴重可能造成休克、器官壞死，甚至是植物人，危及生命，醫護人員需特別謹慎留意，必要時事先做好預防及準備。

為提升孕產兒安全(Safe maternal and newborn care)，世界衛生組織近年來積極針對妊娠、分娩和產後期間發生的潛在風險，進行辨識、預防以及因應措施，同時強調孕產婦及其家屬參與的重要性。配合衛福部112年病人安全週主題「孕產安全，你我共守」及「孕產共守，預防產後大出血」，國泰綜合醫院於9月16日至29日舉辦病安週系列活動，並於9月27日辦理孕產安全系列講座，由婦產科醫師分享不同孕期懷孕注意事項，教導民眾辨識產後大出血危險因子的重要性；另設置活動響應專區、遊戲互動攤位，寓教於樂。盼透過系列活動宣導，強化民眾及醫療同仁對孕產兒安全及產後大出血風險的重視，建構優良病安文化，共同提升病安環境。