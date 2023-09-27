明揚國際屏東工廠22日爆炸，造成9死1失聯百餘人輕重傷，明揚董座劉安晧今（27日）上午11時至殯儀館向4名殉職勇消及罹難員工上香，他數度向家屬握手鞠躬致歉，當中殉職勇消施寶翔的家屬拒絕見面，而賴俊儒的父親則是向劉安晧表達感謝，但也說「假設工廠可以符合規定的話，或許可以逃過」。

明揚董座劉安晧27日上午11時至殯儀館向4名殉職勇消及罹難員工上香，他數度向家屬握手鞠躬致歉。（謝佳潾攝）

明揚董座劉安晧27日上午11時至殯儀館向4名殉職勇消及罹難員工上香，他數度向家屬握手鞠躬致歉。（謝佳潾攝）

劉安晧27日上午11時先至罹難員工的靈堂上香，員工家屬見到劉安晧道，「事情發生了，無法挽回，現在還有很多員工在醫院，甚至還有住在加護病房的，希望董事長可以照顧他們，我們現在更需要的就是照顧」。

對此，劉安晧先是致歉，隨即承諾一定會照顧員工到底，並稱明天頭七將在明揚大門口舉行仁波切法會，為所有員工以及消防員祈福，時間為上午8時至10時30分。

劉安晧上香時，家屬向罹難者說「保佑董事長身體健康、公司復原、同事身體健康，讓生活恢復正常，事情發生了，不需要有掛念，大家都很不捨」。

劉安晧在請家屬保重身體後離開，至英勇消防弟兄追思會場向4名殉職消防員上香，隨後又逐一至各別靈堂慰問家屬。

期間，施寶翔家屬拒絕見面，鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒的家屬則有接受，賴俊儒的父親還向劉安晧表示感謝，但他也向劉安晧說「我兒子的職務職守就是救火救災，有事情發生他勢必一定要去，他今天這樣，我真的不怪罪任何人，只是，假設工廠上可以符合規定的話，或許可以逃過也不一定，事實上，這也是命中註定、無可奈何」。

賴父最後強調，希望以後所有工廠的問題都可以受到重視。對此，劉安晧表示虛心接受，他頻頻向殉職勇消家屬道歉，他說，發生這樣不幸的事件非常抱歉，公司會盡全力協助。